A FIGURA: Matheus

Susteve duas grandes penalidades, sendo determinante para que o Sp. Braga marque presença nos oitavos-de-final da Liga Europa. Durante o tempo regulamentar teve duas intervenções preponderantes: primeiro quando Yansane apareceu isolado e já no final do prolongamento a travar uma bomba de fora da área. No desempate através de grandes personalidades fez a diferença e segura o Sp. Braga no topo da montanha escalada para anular a vantagem moldava.

MENÇÃO HONROSA: Ricardo Horta

Faz a assistência para o primeiro golo da noite e aponta ele próprio o segundo. O capitão dos guerreiros teve, uma vez mais, o condão de puxar a equipa numa tarefa que se sabia que era difícil. Mostrou a sua polivalência ao fazer-se notar em vários tipos de movimentações ofensivas, destacando-se no jogo curto com que o Sp. Braga tentou invadir a área adversária, essencialmente no primeiro tempo.

OUTROS DESTAQUES

Traoré

O maliano aliou força física à capacidade técnica e foi sempre dos elementos mais perigosos da equipa da Moldávia. Fugiu várias vezes à marcação pelo lado esquerdo da defensiva bracarense, ainda que sem o sucesso pretendido.

André Horta

Fartou-se de tentar do meio da rua. Foi o médio a dar o mote, ao rematar ao ferro logo aos sete minutos, insistindo na meia distância por várias vezes. Jogo comprometido, participou nos muitos lances ofensivos do Braga e destacou-se nos remates de fora da área.

Edmond Addo

Regular no meio campo do Sheriff Tiraspol, o médio ganês funcionou como uma espécie de pêndulo no conjunto do leste europeu. De forma pouco exuberante, equilibrou a equipa e pautou o jogo dos moldavos.

Iuri Medeiros

Enquanto teve capacidade física foi um dos elementos da engrenagem do Sp. Braga no futebol curto e apoiado que construiu vários lances de perigo. Tal como Ricardo Horta, assinou um golo e uma assistência.