Pedro Mendes já pode representar o Sporting na Liga.

A inscrição foi realizada nesta quinta-feira, dia em que reabriu formalmente a janela de transferências, e o jovem avançado entra assim nas opções de Silas para o clássico de domingo com o FC Porto, referente à 15.ª jornada da Liga.

Recorde-se que o jovem avançado não tinha sido inscrito no início da época, algo que motivou muitas críticas por parte dos adeptos leoninos, sobretudo depois da venda de Bas Dost ao Eintracht Frankfurt, já na reta final do mercado.

Na altura o presidente do Sporting atribuiu essa responsabilidade a Marcel Keizer,que entretanto tinha sido demitido.

«Quem fez a escolha dos jogadores para a pré-época foi o Keizer. Ele levou dez jovens da formação e não levou o Pedro. Keizer não acreditava no Pedro Mendes. Quando ele saiu, houve inúmeras decisões nesse dia [último do mercado] feitas em contra-relógio. Se tivéssemos as condições ideais, fazia todo o sentido em ter Pedro Mendes na lista de inscritos», disse então Frederico Varandas.

Pedro Mendes continuou ao serviço da equipa de sub-23, na Liga Revelação, mas depois acabou por estrear-se pela equipa principal na Liga Europa, prova em que realizou quatro jogos. O avançado marcou, de resto, logo na estreia, no reduto do PSV.

Agora reforça as opções de ataque também na Liga.

Pedro Mendes já aparece no plantel do Sporting no site da Liga: