De forma a recomendar-lhe os melhores sites de apostas, testamos as 17 operadoras legais em Portugal. Durante as avaliações tivemos em conta diferentes fatores, como a qualidade e condições dos bónus, jogos, funcionalidades, segurança, entre outros.

Quer começar a apostar em segurança? Então venha conhecer o nosso top 14 de melhores sites de apostas legais em Portugal!

Sites de Apostas Online em Portugal: Os Melhores

Antes de continuarmos, fique a saber que há uma grande vantagem ao escolher um destes sites de apostas. Todos eles são licenciados pelo SRIJ, o que lhes garante um maior nível de segurança.

Eis a lista dos melhores sites de apostas em Portugal:

1. Betano: Melhores Ferramentas de Apostas

A Betano é um dos maiores sites de apostas em Portugal e as razões são aparentes. No seu catálogo estão mais de 14 modalidades e funcionalidades exclusivas como o Bet Mentor, que o ajuda a construir as suas apostas, o Bet Friends para partilhar o seu boletim com amigos e live stream.

Para que dê o seu melhor sem deixar a carteira vazia, pode usufruir de uma aposta grátis de 10€ e ainda 100% até 50€ no seu 1º depósito. Se prefere o casino, não pense que foi esquecido. Tem direito a 50 free spins na slot Betano Bonanza e 100% até 200€.

Vantagens da Betano:

Mais de 1800 slot machines e jogos de mesa como roleta e blackjack

Funcionalidade “Mais/Menos” Premiados, para saber que jogos estão a render mais

Mais de 250 eventos diários e acima de 500 mercados no basquetebol

O apoio ao cliente também surpreende. Poderá esclarecer as suas dúvidas através de email, telefone, chat ao vivo e Messenger, disponíveis 24h por dia.

Outra grande vantagem é o facto de contar com uma aplicação que poderá descarregar diretamente da Play Store ou App Store. E pode aceder a tudo isto com um depósito mínimo de 10€, através de métodos como MB Way, Skrill ou cartões Visa/Mastercard.



2. Solverde: Melhor Oferta de Banca Francesa

Está a começar a sua aventura no mundo dos jogos de casino? A Solverde é a escolha acertada. Foi o primeiro site de apostas a atingir a marca de mais de 2000 jogos e é o único que oferece acima de 5 mesas de banca francesa.

Para que a sua slot favorita rode sem parar, tem direito a um bónus de registo de 25 free spins, e ao fazer o primeiro depósito recebe 100% até 100€. Se prefere adivinhar o que se passa no relvado, aposte 10€ num evento com odds mínimas de 1.20 e recebe 30€ em apostas grátis.

Vantagens da Solverde:

Power Odds em mais de 20 jogos por dia

Funcionalidades como match tracker e cash out

Roleta e blackjack com aposta mínima de 0.10€

Acredite que as freebets vão dar jeito, pois vai encontrar mais de 15 modalidades onde pode dar os seus palpites. Mas não é tudo! O futebol conta com mais de 100 eventos diários, e na Primeira Liga disponibiliza mais de 120 mercados de apostas.

As surpresas não ficam por aqui! A Solverde tem 2 apps, uma para casino e outra para desporto. Se surgir alguma dúvida, pode contar com o apoio ao cliente, que está disponível das 8h à 1h no chat ao vivo.



3. ESC Online: Melhor Variedade de Bónus

A ESC Online chegou ao mercado em 2016 e conquistou de imediato o coração dos portugueses. Conta agora com mais de 1700 slots e jogos de mesa como roleta, blackjack, banca francesa e poker.

No momento de registo pode escolher entre 3 ofertas, como 10€ grátis para explorar o casino e a freebet de 10€. Ao fazer o primeiro depósito poderá escolher entre outros 4 bónus, como os 250€ em freebets.

Vantagens da ESC Online:

Depósito mínimo reduzido, de apenas 1€

Aumento das odds nas apostas múltiplas com as Opti Odds

Clube IN onde acumula pontos e pode trocar por saldo de bónus

No desporto vai encontrar mais de 13 modalidades e funcionalidades como o cash out, live streaming e painel de estatísticas. Vai ainda encontrar sugestões de apostas, nos mercados principais dos eventos mais relevantes.

Poderá prever o resultado de mais de 200 eventos diários e no basquetebol encontra partidas da NBA com mais de 100 mercados. No futebol, a Primeira Liga apresenta mais de 96 opções.

4. Luckia: Melhor Oferta de Jogos Grátis

Em Portugal desde 2018, a Luckia já conta com mais de 600 slot machines de fornecedores de topo, como é a NetEnt e a Pragmatic Play. No catálogo, vai encontrar títulos como Aloha Cluster Pays e Dead or Alive II.

Se a sorte ainda não bateu à porta, não espere por ela e agarre já o bónus triplo até 500€. Basta fazer um depósito mínimo de 10€, para receber o prémio de 100% até 200€. Com os 2 últimos depósitos recebe 50% até 150€.

Vantagens da Luckia:

Site otimizado para dispositivos móveis

Filtros de pesquisa por número de linhas de pagamento, tema e fornecedor

Chat ao vivo e chamadas telefónicas disponíveis das 8h às 23h

A marca destaca-se de outros casinos online pela quantidade de jogos grátis que disponibiliza. Ao longo da nossa análise, reparamos que pelo menos 90% do catálogo pode ser experimentado gratuitamente.

Além de tudo isto, poderá fazer os seus depósitos de forma rápida e descomplicada com um dos 7 métodos de pagamento disponíveis. Entre eles estão o MB Way, Multibanco, Paypal, Neteller, Skrill, Paysafecard, Visa e Mastercard.

5. Bacana Play: Melhores Filtros de Pesquisa

Se o mundo do desporto não é a sua praia, o Bacana Play vai dar-lhe as férias perfeitas. Focado apenas em casino, conta com mais de 1500 jogos e a funcionalidade Hot & Cold, que lhe diz as slots que deram mais ou menos prémios nas últimas 24 horas.

Gostou do que leu? Então aproveite o bónus de 100% até 250€ e ainda 20 rodadas grátis para usar na slot Book of Dead, e começar a explorar o casino. Há outras promoções que lhe vão dar razões para sorrir, como pacotes de spins extra e bónus diários.

Vantagens do Bacana Play:

Página de informações com maior ganho, número de rolos e avaliação

Clube VIP com 6 níveis e oferta de gestor de conta pessoal

Mais de 16 fornecedores como NetEnt, Pragmatic Play e iSoftBet

O grande destaque vai para os filtros de pesquisa, que são os melhores de todos os sites de apostas que analisamos. Vai poder encontrar jogos através da volatilidade, linhas de pagamento e até valor de aposta mínima ou máxima.

E para passar o dia mais rápido, leve as suas máquinas favoritas consigo, graças à aplicação para Android e iOS, disponível na Play Store e App Store. Terá uma experiência idêntica à do computador e muito mais cómoda.

6. Betclic: Melhor Aposta Sem Risco no Registo

A Betclic chegou a Portugal em 2015 e tornou-se no primeiro site de apostas a ter uma licença do SRIJ. Atualmente conta com mais de 8 modalidades e mais de 1650 jogos de casino.

Ao registar-se pode receber uma das melhores ofertas de desporto disponíveis no mercado: uma aposta sem risco até 50€, que não conta com rollover. Além disso, o bónus não tem validade, ao contrário do que acontece com a oferta da Bwin, que tem 7 dias de prazo.

Vantagens da Betclic:

Boosted Odds para aumentar as cotas do seu palpite

Mais de 500 eventos diários e 200 mercados em alguns jogos de futebol

Casino com mais de 30 fornecedores

Para o ajudar a fazer as escolhas certas poderá contar com a ajuda de funcionalidades como o live stream, a linha avisadora de risco e o painel de estatísticas com frente a frente e formação inicial.

Se precisar de esclarecer alguma dúvida poderá fazê-lo através do chat ao vivo, disponível das 7h às 23h e por email. Além disso, tem a oportunidade de fazer os seus depósitos através de 5 métodos de pagamento como MB Way e Multibanco.

7. PokerStars: Melhores Torneios Semanais de Poker

Todos os caminhos levam à PokerStars, principalmente se quiser apostar no poker. O site de apostas conta com uma grande variedade de torneios semanais. Entre eles estão o Spin & Go e o Sunday Majors, com prémios superiores a 1 milhão de euros.

Ao registar-se pode beneficiar do bónus de 100% até 1000€ no primeiro depósito. Mas não é tudo! Terá outras promoções à sua espera como a Spin do Dia e as Slot Races.

Vantagens da PokerStars:

Valor mínimo de levantamento de 0.01€

Mais de 10 fornecedores como Pragmatic Play e Play’n Go

PokerStars Rewards onde pode ganhar até 65% em cashback

Poderá dar uma volta pelas mais de 1200 slot machines, e tentar a sua sorte na roleta e no blackjack em modo multijogador. É uma funcionalidade exclusiva, onde coloca as suas apostas em tempo limitado contra outros jogadores, o que torna a experiência mais realista.

Para usufruir de tudo isto, basta fazer um depósito mínimo de 10€, com uma das mais de 10 alternativas que tem à sua disposição. Entre elas estão MB Way, Paypal, Skrill e Neteller.

8. Casino Portugal: Melhor Oferta de Jogos de Mesa

Um dos sites de apostas que o vai deixar surpreendido é sem dúvida o Casino Portugal. No mercado desde 2017, conta com mais de 8 modalidades e 800 jogos de casino, entre os quais estão mais de 35 máquinas com jackpot. O prémio máximo pode chegar aos 99.000€.

Para explorar a casa sem preocupações, aproveite a aposta grátis de 5€ que conta com um rollover de apenas 1x e validade de 3 dias. Se preferir as slots e os jogos de mesa, pode usufruir do bónus de 10€ sem depósito.

Vantagens do Casino Portugal:

Filtros de pesquisa para casino como aposta mínima e máxima, RTP e fornecedor

Funcionalidades como painel de estatísticas, match tracker e Bet Builder

Chat ao vivo disponível das 7h às 4h

É a coleção de jogos de mesa que nos surpreende. No total são 22 mesas, algumas delas exclusivas de roleta, blackjack, bacará e ainda a famosa banca francesa.

Não lhe vão faltar oportunidades para usar os bónus. No desporto, vai encontrar mais de 100 eventos diários, alguns com mais de 70 mercados de apostas, como é o caso da Primeira Liga.

9. 888 Casino: Jogos Exclusivos 888 Studio

Com uma grande reputação internacional, o 888 Casino chegou a terras lusitanas em 2019 para conquistar o coração dos portugueses. Conta com uma coleção de mais de 1400 slot machines, 3 roletas e uma plataforma exclusiva para poker.

Quando se regista tem direito a 2 bónus. Uma oferta de 8€ sem depósito, que lhe permite explorar o casino sem gastar um único cêntimo, e uma promoção de 100% até 1000€ no 1º depósito, com validade de 90 dias.

Vantagens do 888 Casino:

Mais de 5 métodos de pagamento disponíveis, incluindo MB Way, Paypal, Multibanco, Visa e Mastercard

Filtros de pesquisa por fornecedor, volatilidade, tema e funcionalidades

Clube 888 onde pode receber free spins e bilhetes para poker

Ao escolher este site de apostas, vai poder passar o seu tempo em mais de 40 jogos exclusivos. Entre eles estão várias slot machines e jackpots, onde pode ganhar mais de 1.250.000€.

Sempre que lhe surgir uma dúvida pode recorrer ao email ou chat ao vivo, que está disponível entre as 9h e as 21h. Durante os nossos testes, normalmente obtivemos respostas em menos de 1 minuto.

10. Bwin: Único Site de Apostas com Inteligência Artificial

Se há um site de apostas que não pode faltar no nosso top 14 é a Bwin. A casa já deu nome à maior liga do futebol português e é atualmente uma das maiores do país, contando com mais de 16 modalidades e 1250 jogos de casino.

Os bónus também dão que falar, já que ao registar-se recebe uma aposta grátis de 10€. Quando fizer o seu primeiro depósito, pode optar por uma aposta sem risco até 50€ ou 20€ grátis para usar na secção de casino.

Vantagens da Bwin:

Jogos de casino com jackpot superior a 700.000€

Transmissão de jogos de futebol, basquete, ténis e outras modalidades (Bwin TV)

Mais de 200 eventos diários e 130 mercados no futebol

Vai encontrar funcionalidades que utilizam inteligência artificial, como a Múltipla Rápida e a Minha Múltipla. Estas ferramentas são perfeitas para os dias em que não sabe no que apostar. Não conhecemos outros sites de apostas com esta tecnologia.

Não quer perder muito tempo a fazer os seus depósitos? Tem 5 métodos de pagamento diferentes à sua disposição, como o MB Way e o Paypal. Para esclarecer as suas dúvidas de forma rápida utilize o chat ao vivo, disponível das 9h às 00h.

11. Placard.pt: Melhores Promoções de Odds Aumentadas

Com vários anos de história no papel, em 2018 o Placard deu o salto para o virtual e tornou-se num dos sites de apostas online mais procurados. Até ao momento conta com mais de 14 modalidades e no casino disponibiliza mais de 430 jogos.

Ao registar-se vai poder usufruir de 2 bónus de registo. Para desporto recebe uma aposta grátis de 20€ e no casino terá direito a 50 free spins. A grande vantagem é que nenhuma das promoções conta com rollover.

Vantagens do Placard.pt:

Mais de 800 eventos diários e 100 mercados de apostas no futebol

Filtros de pesquisa para casino como volatilidade, fornecedor e jackpots

7 mesas de roleta e blackjack com aposta mínima de 0.50€

Antes de dar os seus palpites aproveite para estudar as equipas em jogo com o painel de estatísticas. Quando a bola entrar em campo, poderá acompanhar todos os movimentos através do match tracker ou do live stream.

E para que nunca saia a perder, o Placard.pt preparou 4 tipos de odds promocionais. Entre elas estão o Odds Boost Max, Combi+ e as Grandes Odds.

12. Nossa Aposta: Maior Oferta de Free Spins

Se procura um site de apostas apenas focado em casino, a Nossa Aposta é a resposta. Chegou ao mercado em 2017 e desde então já acumula mais de 425 jogos no catálogo. Entre eles estão títulos como Mystery Fox, Hold & Win Gold Digger e The King.

Os novos jogadores podem receber até 325 free spins! São 25 no registo, e depois no primeiro depósito existem outras 300 para desbloquear. A isto, juntam-se até 700€ em bónus. Não existem outros sites a oferecer tantas rodadas grátis.

Vantagens da Nossa Aposta:

Consegue aceder às versões de demonstração sem sessão iniciada

6 mesas de roleta e blackjack, com valor mínimo de aposta a começar nos 0.10€

Torneio de slots para novos jogadores onde pode ganhar até 2000€ em bónus

O valor mínimo de depósito está fixado nos 10€ e tem à sua disposição mais 3 métodos de pagamento como Multibanco, Neteller e Skrill. Além disso, se quiser jogar enquanto está fora de casa, pode usar a versão móvel do site.

Caso surjam dúvidas em relação a algum aspeto, pode esclarecê-las através de email, chat ao vivo ou Messenger, disponíveis das 11h às 00h.

13. Golden Park: Novo Site de Apostas com Melhores Bónus

A Golden Park é a grande novidade do ano no mundo das apostas. Conta com mais de 19 modalidades e várias funcionalidades que o vão auxiliar, como o painel de estatísticas, match tracker e ainda o cash out.

Quando se registar na Golden Park vai poder escolher entre 2 bónus. Terá direito a uma aposta grátis de 10€ ou 50 rodadas grátis. Ao fazer o seu primeiro depósito pode receber até 40€ em freebets ou então até 100 rodadas grátis.

Vantagens da Golden Park:

Mais de 500 eventos diários e 100 mercados de apostas

5 métodos de pagamento, incluindo MB Way e Paypal

Apoio ao cliente rápido e disponível por email, telefone e chat ao vivo

No casino vai encontrar mais de 240 jogos, entre os quais estão slot machines exclusivas de celebridades portuguesas, como a Teresa Guilherme: Rainha da Pérsia, Paulo Futre: The Last Gladiator e Diego Miranda: In Session.

Apesar de não contar com uma aplicação móvel, disponibiliza uma versão móvel do site otimizada, rápida e apelativa. E para não ficar com dúvidas, aproveite o facto do chat ao vivo estar disponível todos os dias das 10h às 00h.

14. LeBull: Melhor Match Tracker

A LeBull é outra adição recente ao mundo das apostas online e já conta com mais de 10 modalidades. Além disso, disponibiliza mais de 50 eventos diários e mais de 100 mercados no futebol e basquetebol.

Mas o site de apostas não fica por aqui, tem o melhor match tracker que já experimentamos. É muito responsivo e dá informações como jogador com posse da bola, cartões, ataques, entre outros.

Vantagens da LeBull:

Valor mínimo de depósito e levantamento de 1€

Chat ao vivo das 11h às 21h

Versão móvel otimizada, rápida e com bom design

Se preferir o mundo do casino, poderá passar o seu tempo nas mais de 420 slot machines, entre as quais estão máquinas inspiradas em filmes, séries e programas de televisão, como Jumanji, Peaky Blinders e Hell’s Kitchen.

Para o manter seguro enquanto faz as suas apostas, a LeBull conta com um certificado SSL e uma política de jogo responsável completa, que lhe permite limitar os depósitos, as apostas, pedir autoexclusão e a rescisão do contrato de jogo.

Que Fatores Avaliamos nos Sites de Apostas Online?

Para podermos recomendar apenas os melhores sites de apostas em Portugal, fazemos um trabalho de pesquisa intensivo, testamos todas as casas e prestamos atenção a vários elementos que vão contribuir para a sua experiência.

Preparado para aprender a analisar casas de apostas online como um especialista? Vamos lá!

Mais Vantagens Com Os Bónus e Promoções

Os bónus sem depósito são uma ótima forma de atrair novos jogadores e ajudá-los a explorar um novo site de apostas sem riscos. Procuramos promoções que têm um prazo de validade alargado, rollover reduzido, odds mínimas baixas e a maior percentagem nas contribuições de cada jogo de casino.

Bons exemplos são a Betano, cuja aposta grátis e free spins não contam com rollover, ou a Nossa Aposta, que tem um rollover de apenas 2x. O bónus de desporto da Solverde também é um bom exemplo, já que conta com um rollover de apenas 9x e uma validade de 2 dias.

Métodos de Pagamento

Este é provavelmente um dos aspetos mais importantes a ter em conta, visto que sem métodos de pagamento não consegue jogar nem levantar os seus ganhos. Procuramos sites de apostas com várias opções, como a Solverde e a Betano.

Estas 2 casas contam com métodos bastante usados pelos portugueses, como MB Way, Multibanco, Neteller e Skrill.

Damos preferência a sites com valores mínimos de depósito que não ultrapassem os 10€. Operadoras como a ESC Online e o Casino Portugal recebem mais pontos, porque praticam um limite mínimo de apenas 1€.

Funcionalidades que Contribuam Para Melhores Palpites

Para dar sempre o seu melhor, convém contar com funcionalidades de topo. Exemplos disso são as ferramentas exclusivas da Betano como o Bet Mentor ou o xGoals. No caso da Bwin, destaca-se com a inteligência artificial na Múltipla Rápida e na Minha Múltipla.

Procuramos ainda casas com live stream, painel de estatísticas, cash out e funcionalidades mais simples, como o motor de busca e os filtros de pesquisa.

Número de Modalidades, Mercados e Odds

O futebol é o rei, mas não é o único a ter lugar na mesa. Por essa razão, procuramos casas com um bom número de modalidades, como a Betano, ESC Online e a Golden Park, todas elas com mais de 14 desportos disponíveis.

O número de mercados também é importante e valorizamos sites que apresentem mercados menos comuns, como é o caso do Handicap Asiático. Mas que também têm uma boa seleção de mercados principais, como “Resultado Final” e “Total de Golos”.

As odds são também um elemento importante. É delas que depende todo o lucro que podemos retirar, por isso procuramos sempre casas de apostas com cotas elevadas e ofertas promocionais como as Power Odds da Solverde.

Qualidade do Casino

A nossa equipa prioriza casinos com uma grande diversidade de jogos, como a Solverde, Betano e Bacana Play, cujas coleções ultrapassam as 2000, 1800 e 1500 opções, respetivamente. É possível encontrar um bom número de slot machines, mas também jogos como roleta, blackjack ou banca francesa.

Além de tudo isto, analisamos os fornecedores, pois é deste fator que depende a qualidade dos jogos. Damos especial atenção aos líderes da indústria, como NetEnt, Pragmatic Play e Play'n GO.

Os jogos gratuitos também entram na nossa lista de critérios. Posto isto, procuramos casinos como a Luckia, que oferecem uma versão demo para todos os jogos do catálogo. Desta forma, pode testar várias máquinas sem gastar do próprio dinheiro.

Diversão Fora ou Dentro de Casa

Graças às aplicações móveis, apostar tornou-se mais fácil, rápido e cómodo. Por isso, procuramos operadoras com apps bem desenhadas, que mantenham as características da versão de computador e sejam rápidas.

Exemplos disso são as aplicações da Solverde, Betano, Casino Portugal e Placard, que estão disponíveis para Android e iOS através da Play Store, App Store ou no site em formato APK. Se não existirem aplicações, esperamos que os sites estejam bem otimizados para telemóveis.

Segurança e Reputação

É essencial que uma casa de apostas mantenha os seus jogadores seguros. Posto isto, apenas recomendamos sites licenciados pelo SRIJ.

Só escolhemos operadoras com certificados SSL e políticas de privacidade transparentes, de forma a sabermos o que acontece com os dados fornecidos.

A sua opinião também conta, por isso analisamos as sugestões e críticas deixadas em sites como o da DECO Proteste, para avaliar o número e a gravidade das reclamações.

Os Melhores Sites de Apostas Desportivas

Para tomar a decisão certa, a nossa equipa vai dar-lhe mais uma pequena ajuda e apresentar-lhe as casas de apostas com as melhores odds e funcionalidades. Vamos lá?

Sites de Apostas com Odds Elevadas

Na nossa opinião, existem 2 sites de apostas que se destacam no requisito das odds: a Betano e a Bwin. Além de contarem com odds promocionais, como Super Odds e Odds Especiais, apresentam uma vantagem considerável, por vezes superior a dez décimas.

As menções honrosas vão ainda para a Solverde e Placard que se destacam com as Power Odds e 4 tipos de odds promocionais, respetivamente.

Sites de Apostas com as Melhores Ferramentas

Mais uma vez, a Betano e a Bwin levam a coroa, por contarem com as melhores ferramentas. Ambas disponibilizam construtores de apostas, o Bet Mentor e a Múltipla Rápida.

Na Betano vai ainda encontrar outras funcionalidades exclusivas, como o BetFriends, para partilhar os seus boletins com amigos, e o xGoals que lhe dá uma previsão do número de golos esperados em cada equipa.

A Bwin conta ainda com live stream, através da Bwin TV. Quando não souber no que apostar, peça aos seus amigos para partilharem o boletim consigo ou aproveite a Minha Múltipla, que lhe dará várias sugestões com base nas suas preferências.

FAQ’s: Perguntas Frequentes

1. Quais são os melhores sites de apostas em Portugal?

Os sites que fazem parte do nosso top 14 são a Betano, Solverde, ESC Online, Luckia, Bacana Play, Betclic, Pokerstars, Casino Portugal, 888 Casino, Bwin, Placard.pt, Nossa Aposta, Golden Park e LeBull.

2. Os sites de apostas online são todos legais?

Não. Contudo, todos os sites recomendados pela nossa equipa são legais e contam com uma licença atribuída pelo SRIJ, para poderem explorar jogos de casino e apostas desportivas.

3. Quais são os sites de apostas desportivas com melhores odds?

A Betano, ESC Online e Bwin apresentam as melhores odds. Além disso, contam com cotas promocionais como as Super Odds, Opti Odds e Odds Especiais.

4. Que sites de apostas têm os melhores bónus?

A Betano, a Betclic e a Golden Park contam com os melhores bónus para apostas desportivas que vai encontrar no mercado.

5. Tenho de pagar alguma taxa extra ao fazer depósitos e levantamentos em sites de apostas online?

Não. Nenhuma casa presente no nosso top 14 cobra qualquer tipo de taxa extra, podendo fazer os seus depósitos e levantamentos sem preocupações.

6. Que métodos de pagamento existem nos melhores sites de apostas?

O MB Way e o Multibanco são os dois métodos de pagamento que procuramos em todos os sites. Também valorizamos a oferta de carteiras virtuais como Skrill, Neteller e Paysafecard.

7. Que sites de apostas em Portugal não têm valor mínimo de levantamento?

Ao apostar no Bacana Play, Casino Portugal, PokerStars e Betclic não terá de atingir qualquer valor mínimo para fazer levantamentos. Em casas como a ESC Online e Casino Portugal, é de apenas 1€.

8. Como sei se estou a jogar sites de apostas legais em Portugal?

Deve procurar pelo símbolo do SRIJ, presente no fundo da página ou na secção “Sobre”. Além disso, deve verificar se o URL termina em “.pt”.