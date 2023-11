Não é propriamente futebol e por isso temos tendência a não olhar para eles com o mesmo cuidado, mas às vezes acontecem golaços também fora de campo.

O que o Sporting conseguiu ontem é um desses casos.

Para os mais distraídos, importa dizer que o clube leonino fez chegar uma embalagem muito cuidada ao brasileiro Fred, dos Desimpedidos, com o terceiro equipamento desta época: o tal que tem uma colagem óbvia a Cristiano Ronaldo, inclusivamente com a referência a CR7 no espaço onde geralmente surge o logotipo da marca.

Ora pensando com cuidado, foi um golpe de génio, sim senhor. Por três razões:

O Brasil é um mercado enorme. Tem atualmente cerca de 215 milhões de habitantes, o que significa tanto quanto Alemanhã, Reino Unidos e França juntos. Tornou-se nos últimos anos a maior economia da América do Sul, representa 40 por cento de todo o e-commerce da América Latina e é o nono país do mundo que mais compra online. Os brasileiros adoram Cristiano Ronaldo. A seguir a Portugal, o Brasil é talvez o país onde Ronaldo tem maior penetração: está constantemente nas notícias, investe em imobiliário, cultiva ligações fortes e tem uma enorme exposição mediática. Aliás, ainda recentemente o novo menino-bonito Endrick, em direto numa flash-interview, pediu a Galvão Bueno que gritasse o golo de Ronaldo à Juventus, por exemplo. É só um detalhe, sim, mas que mostra bem todo o mediatismo e adoração dos brasileiros pelo craque. Fred tem um peso enorme no mercado brasileiro. É o segundo maior influencer de futebol do Brasil, a seguir ao Luva de Pedreiro, sendo seguido por 11 milhões de pessoas no Instagram, 6 milhões no Facebook e 4 milhões no TikTok. Além disso é, também ele, patrocinado pela Nike, tal como o Sporting e o próprio Ronaldo, o que faz uma enorme diferença, e é um enorme fã de CR7: só para se ter uma ideia, foi ele a fazer a primeira entrevista ao português para o Brasil e no fim pediu a Ronaldo que lhe autografasse a barriga, tendo logo depois seguido para um tatuador que lhe tatuou a assinatura de Cristiano no corpo.

Por tudo o que se disse acima, o que o Sporting fez foi muito bem pensado. Se o Sporting tivesse enviado a camisola principal ou até aquela toda branca, que é linda, sim senhor, não teria um décimo da projeção. Se tivesse enviado a outro influenciador, dificilmente conseguiria a mesma exposição, traduzida em três stories em várias redes sociais. Se não houvesse as referências a CR7, a iniciativa não teria viralizado da forma que o fez.

Sim, foi um golpe de génio. Que pode render muito dinheiro. Aplausos, pois claro.