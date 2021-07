Uma baleia gigante com 18,8 metros e 39 toneladas foi encontrada morta na Praia de São Romeu, em Salir do Porto, nas Caldas da Rainha. O enorme cetáceo já foi retirado do local e rebocado até ao porto da Nazaré, numa manobra que envolveu dez pessoas e que se prolongou por três horas.

O animal, que apresentava ferimentos, foi encontrado preso nas rochas por uma embarcação de pesca, que deu o alerta por volta das 7h30 horas de segunda-feira.

A baleia foi depois rebocada para a Nazaré por uma embarcação da estação salva-vidas e de uma lancha do comando local da Polícia Marítima, com o apoio dos Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto.