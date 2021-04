Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras da história, morreu esta quarta-feira, aos 82 anos, numa prisão federal da Carolina do Norte, onde cumpria uma pena de 150 anos.

Os advogados do antigo financeiro tinham avançado, ao longo do último ano, com um processo com o intuito de que o seu cliente fosse libertado por causa da pandemia da covid-19, defendendo que sofria de uma doença renal em estado terminal e de outras condições clínicas. Apesar disso, o pedido foi sempre recusado.

Madoff foi detido em dezembro de 2008 pelo FBI sob acusações de fraude. Mais tarde, acabaria por confessar ser o autor do maior esquema de Ponzi da história, admitindo ter enganado centenas de clientes em investimentos fraudulentos, com os quais terá lucrado milhares de milhões de dólares ao longo de décadas.

