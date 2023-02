A burla no Whatsapp que ficou conhecida como «olá mãe/olá pai» continua a fazer vítimas nas últimas semanas, como dá conta a CNN Portugal, numa reportagem que conta com o relato de várias vítimas que caíram ou estiveram perto de cair na «armadilha».

A fórmula é quase igual em todos e houve sempre pedidos de transferência de dinheiro. Valores elevados. Especialistas dizem que qualquer pessoa pode ser enganada. O mais importante é estar alerta e nunca pagar sem confirmar.

Além dos pais, também há pessoas mais velhas a receber «Olá avô/avó» e outras a receber «Olá mana». As autoridades têm recebido um número crescente de denúncias. Quando a burla surgiu os valores eram mais contidos, todavia, agora chegam aos milhares de euros.

A TVI/CNN Portugal falou com vítimas e com um especialista de cibersegurança sobre a fórmula que estes burlões usam para encontrar as vítimas e não só.

As primeiras notícias sobre esta burla surgiram em outubro do ano passado e desde então não voltou a ser notícia. Mas a burla não acabou e voltou agora em força, com contornos ligeiramente diferentes. As vítimas não são apenas pais com filhos em idade de liceu, há também vítimas com filhos adultos, completamente independentes, e que quase caiem na armadilha.

Veja os testemunhos apresentados pela CNN Portugal

