O guarda-redes português Beto, atualmente ao serviço dos turcos do Goztepe, doou material médico e de proteção a mais de uma dezena de instituições de norte a sul de Portugal e também de Sevilha, cidade onde viveu vários anos.

Ao todo, Beto fez chegar a hospitais, bombeiros, PSP e lares de idosos 4.000 mácaras, 8.500 pares de luvas, 5 mil viseiras, 7.500 batas, 5.000 litros de gel desinfetante, 500 termómetros digitais e ainda 15.000 elásticos, 100.000 acetatos para construção de viseiras e 20 iPads, estes últimos entregues à residência sénior de Nervion, em Sevilha.

«Senti um pouco que era minha obrigação social ajudar. A minha veia solidária vem da forma como fui educado. Senti vontade de contribuir dentro das minhas possibilidades e estando aqui ‘preso’ na Turquia – porque uma das primeiras medidas do governo turco foi fechar as fronteiras e os aeroportos –, quis muito ajudar quem estava na linha da frente do combate ao vírus», explicou Beto em entrevista ao programa Amor à Camisola, do Canal 11.

Instituições que beneficiaram da ajuda de Beto:

IPO Porto

Bombeiros voluntários de Loures

PSP Loures

PSP Odivelas

Unidade de cuidados continuados de Loures

Bombeiros voluntários de Monção

Lar São João de Deus

Hospital Beatriz Ângelo (material e um mês de refeições para os profissionais de saúde)

Parceria com a SOSCOVID E MOVIMENTO MAKER

Associação Crescer Ser

Centro de Saúde Santo António dos Cavaleiros

Unidade de investigação criminal Odivelas

Residência sénior de Nervion – Sevilha (20 iPads)