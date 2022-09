A segunda edição do «Joga pelas crianças» juntou este domingo os embaixadores da Liga, bem como diversas varas conhecidas do desporto e do entretimento, no estádio do Restelo, num divertido jogo de futebol, que teve como principal objetivo a angariação de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro.

A Equipa da Fundação do Futebol acabou por vencer por 4-2, com golos de Alan (2), Simão Sabrosa e Nuno Gomes, enquanto João Pereira e Ricardo Quaresma marcaram os golos da Equipa Joga pelas Crianças.

As equipas alinharam com o seguintes «jogadores»:

Equipa Fundação do Futebol: Nélson Pereira, Oceano, Fernando Meira, Marco Caneira, Chainho, Simão, Nuno Gomes, Luís Boa Morte, Alan, Ricardo Rocha e Pedro Teixeira. Manuel Fernandes orientou a equipa.

Equipa Joga Pelas Crianças: Beto, Nininho Maia, Abel Xavier, Ricardo Quaresma, Edinho, Valdo, Pedro Fernandes, Dani, Filipe Gaidão, Daniel Carriço e João Pereira, com Toni a comandar.