Realizou-se esta segunda-feira o sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa: o Benfica defronta o Arsenal, enquanto o Sp. Braga mede forças com a Roma, de Paulo Fonseca.

Mas há mais portugueses em ação.

O Tottenham, de José Mourinho, joga com o Wofsberger, ao passo que o Man United de Bruno Fernandes terá pela frente a Real Sociedad. O Milan de Rafael Leão e Dalot joga com o Estrela Vermelha, o Leicester de Ricardo Pereira com Slavia de Praga, o Granada de Domingos Duarte e Rui Silva com o Nápoles de Mário Rui e o Shakhtar de Luís Castro com o Maccabi Tel-Aviv.

Por fim, o Lille de José Fonte, Renato Sanches e Xeka defronta o Ajax, enquanto o Olympiakos de Pedro Martins, Rúben Semedo, José Sá, Bruma, Pêpê Rodrigues e Rúben Vinagre joga com o PSV Eindhoven.

A primeira mão da eliminatória joga-se a 18 de fevereiro, a segunda uma semana depois, a 25.

O quadro completo dos 16 avos de final:

Wolfsberger-Tottenham

Dínamo Kiev-Club Brugge

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Estrela Vermelha-Milan

Antuérpia-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salzburgo-Villarreal

Sp. Braga-Roma

Krasnodar-Dínamo Zagreb

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Nápoles

Maccabi Tel-Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiakos-PSV Eindhoven