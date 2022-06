André Horta renovou contrato com o Sp. Braga até 2027.

Para anunciar com pompa e circunstância a prorrogação de contrato por mais três temporadas com o «maestro» o clube minhoto apresentou um vídeo original gravado no Theatro Circo sob o lema «The Show Must Go On».

O médio de 25 anos representa os minhotos há quatro épocas e estendeu o seu contrato que terminava em 2024.

Segundo apurou o Maisfutebol, a cláusula de rescisão é de 30 milhões de euros.

O ex-Benfica cumpriu 146 jogos ao serviço do Sp. Braga, onde já conquistou uma Taça da Liga (2019/20) e uma Taça de Portugal (2020/21).