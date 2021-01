António Salvador recordou os fundadores do Sp. Braga e frisou a tristeza por não poder comemorar com os sócios e adeptos o centenário do clube, assinalado nesta terça-feira, devido à pandemia de covid-19.

«Quero realçar o centenário do Sporting de Braga, 100 anos de uma história muito rica, e recordar os que foram os fundadores do nosso clube e todos os que, ao longo destes 100 anos, passaram e serviram este clube com amor e paixão, desde dirigentes, colaboradores e atletas», disse o presidente dos bracarenses após a cerimónia do hastear da bandeira, na cidade desportiva do Sp. Braga.

Salvador lamentou apenas não poder festejar o 100.º aniversário com os adeptos do clube.

«É um momento de tristeza também por não podermos comemorar este centenário no meio dos nossos adeptos e sócios, mas é o momento que estamos a viver e que temos que levar muito a sério», alertou.