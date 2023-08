Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na flash interview da Eleven/DAZN, após a vitória frente ao Panathinaikos, que garante a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões:

«É mais uma página de ouro na história do Sp. Braga. Mais do que alívio, é o sentimento de missão cumprida. Tínhamo-nos comprometido com a ambição de entrar na Liga dos Campeões. Fomos uma equipa de grande carácter, de grande coragem. Só dessa forma seria possível hoje aqui vencer. Tínhamos pela frente um grande adversário e um ambiente muito adverso. Estou imensamente feliz por mais uma vez fazer parte da história do meu clube.»

«Soubemos preparar bem o jogo, tivemos um grupo de jogadores excecionais, com um sentido de missão tremenda, tivemos capacidade de sofrer. Houve um conjunto de fatores determinantes. É mérito dos meus jogadores. Estou muito satisfeito por eles. O meu muito obrigado pela confiança a todos. Uma palavra também para os adeptos. Hoje é um dia de desfrutar. Desfrutem, tal como estou a fazer.»