Declarações de Artur Jorge, treinador Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo ao Rio Ave (2-1) num jogo em que entrou para os descontos a perder, mas ainda virou o resultado:

«A chave foi a capacidade e eficácia que tivemos nos últimos minutos. Se, durante todo os outros noventa minutos, não tivemos tão eficazes como queríamos e deveríamos, e o jogo seria diferente, aí esteve a diferença. Foi um bom espetáculo, um bom jogo de futebol. Estou muito satisfeito pelo compromisso, vontade e sentido de missão da equipa. Jogadores entregaram-se ao jogo de forma impagável, o que tem um valor imenso».

«Na primeira parte fomos lentos na nossa circulação de bola e objetividade, a jogar para a frente, e tivemos muita gente por fora em espaços mais complicados para agredir o adversário. Isso pode justificar-se pelo facto de sofrermos um golo muito cedo, o que deixou o adversário mais confortável, mais fechado e mais compacto à procura de transições para conseguir mais qualquer coisa. Tivemos de corrigir isso ao intervalo, a velocidade de circulação».

[Roger] «Procurámos, com a entrada do Roger, aquilo que um miúdo de 17 nos traz: energia e irreverência. Pedi para estar aberto ala direita, para ter mais capacidade para colocar a bola na área. Tínhamos lá o Banza, o Abel e na parte final também o José Fonte. Resultou, tivemos essa felicidade de ser o Roger a fazer as duas assistências. A sua energia ajuda a que possa ser opção, uma opção que considero muito válida».