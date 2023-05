Artur Jorge foi eleito o treinador do mês de abril da Liga, anunciou esta quinta-feira o organismo que rege as competições profissionais de futebol em Portugal.

O técnico do Sp. Braga foi distinguido pelos seus pares depois de um mês no qual a equipa bracarense venceu todos os cinco jogos que disputou no campeonato, com um saldo de 12 golos marcados e três sofridos.

Artur Jorge recolheu 28,57 por cento dos votos e bateu assim a concorrência de Sérgio Conceição (FC Porto) e de João Pedro Sousa (Famalicão), que tiveram 19,84 por cento e 16,67 por cento dos votos, respetivamente.