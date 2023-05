Benfica e Sporting de Braga apuraram-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça Revelação ao vencerem Gil Vicente e Famalicão, respetivamente, na segunda jornada do grupo B da prova.

Os encarnados bateram os galos em Barcelos por 3-2, com golos de Diogo Nascimento (16 e 32m) e José Melro (90+1m), enquanto Tiago leite (47m) e Miro (80m) apontaram os golos da equipa da casa. Já os arsenalistas venceram no reduto dos famalicenses por 2-1. Pedro Brazão adiantou os anfitriões (17m), mas Miguel Falé (33m) e Edgar Braga (69m) consumaram a reviravolta.

Já qualificadas para as «meias», as duas equipas vão defrontar-se na última jornada para determinar o primeiro classificado do Grupo B.