Carlos Carvalhal termina o contrato com o Sp. Braga no final desta época e nesta quarta-feira falou abertamente sobre o futuro, deixando no ar a forte possibilidade de deixar a Pedreira.

Em entrevista ao jornal turco Fanatik, Carvalhal afirmou não colocar de parte o regresso a um país onde já treinou dois clubes.

«O meu contrato com o Sp. Braga termina no final da época. Daqui a dois meses serei um treinador livre. Já trabalhei no Besiktas e no Basaksehir, a Turquia é sempre uma opção para mim», começou por dizer.

«Ainda sei algumas palavras em turco e adoro este país. Claro que se houver um bom projeto, gostaria de regressar», acrescentou.

Apesar de assegurar que mantém o foco no Sp. Braga, 4.º classificado da Liga e que se apurou para os quartos de final da Liga Europa, Carvalhal assume que já recebeu algumas sondagens do estrangeiro.

«Já tive algumas propostas da Europa, mas para já estou concentrado no Sp. Braga. Vamos ver o que acontece», refere.