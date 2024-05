O treinador do Sp. Braga, Rui Duarte, admitiu que se os bracarenses terminarem a Liga no terceiro lugar «terá um significado tremendo».

Para isso, a equipa minhota tem de vencer o FC Porto este sábado, em casa, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga. Se isso não acontecer, «será uma frustração».

«Saímos de Guimarães [triunfo por 3-2, na jornada anterior, com o segundo golo a chegar nos descontos por Rony Lopes] com um sentimento de poder e de capacidade [muito grandes], pelo que, se não conseguirmos depois de tudo o que fizemos, é uma frustração, obviamente que sim. Gostava de acabar dando esse prémio a todos, principalmente aos jogadores, sócios, staff e administração. Vamos lutar para que isso aconteça, não podemos ter medo», afirmou, citado pela Lusa.

Rui Duarte «espera um jogo difícil com uma equipa muito forte»: «É um jogo de tudo ou nada para nós. Lutámos muito para chegar ao último jogo com a possibilidade de lutar pelo terceiro lugar e temos de deixar tudo em campo até à última gota de suor.»

«O FC Porto é uma equipa muito forte, joga em qualquer estádio com uma identidade muito forte, assente no que é o seu treinador. Se queremos chegar à frente, temos que mostrar isso em cada lance, temos que ser muito fortes e concentrados, ter muito rigor para nos superiorizarmos», prosseguiu.

Rui Duarte relembrou ainda os tempos em que foi treinado por Sérgio Conceição, agora timoneiro do FC Porto, no Olhanense: «É uma pessoa de quem gosto muito, é um amigo, é uma das minhas referências como treinador. Gostei muito de treinar com ele.»

Nos Guerreiros do Minho, Paulo Oliveira e Álvaro Djaló estão de regresso às opções, após cumprirem castigo.

O Sp. Braga recebe o FC Porto este sábado, a partir das 20h30.