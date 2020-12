Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após a goleada sobre o Olímpico do Montijo por 7-0 na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Reação ao sorteio da Liga Europa, que colocou a Roma no caminho do Sp. Braga. Já falou com Paulo Fonseca?]

«Falei por mensagem. Nada de especial. Apenas saudação e estão duas garrafas de vinho preparadas da minha parte e acho que tenho uma ou duas à minha espera em Roma. Fundamentalmente foi isso. Ele vai perdoar-me a inconfidência, mas não é nada de especial [risos].

Fico contente por jogar contra um grande treinador português, como é o Paulo [Fonseca], e uma grande equipa como a Roma.

Diria o mesmo se defrontássemos uma equipa teoricamente mais fraca: o Sp. Braga vai abordar esse jogo com o intuito de passar a eliminatória, sabendo que a Roma é um grande clube, que tem uma dinâmica de jogo incrível, mas o Sp. Braga também tem uma dinâmica de jogo com capacidade para defrontar qualquer adversário e a mentalidade que estamos a tentar incorporar no clube e que está a surtir efeito, é abordar todos os jogos para ganhar e é isso que vamos fazer. 100 por cento respeito e 0 por cento de receiro»