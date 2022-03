Poucas horas depois do sorteio da Liga Europa, o treinador do Sporting de Braga reparte o favoritismo com o Rangers nos quartos de final.

«É um adversário difícil, como todos são nesta fase. Chegaram oito equipas a esta fase e nós temos que repartir o favoritismo. É 50/50, já o dissemos na eliminatória anterior e o Mónaco tinha uma competência muito elevada, individual e coletiva», referiu Carlos Carvalhal, citado pela agência Lusa.

O técnico lembrou que o Sp. Braga foi eliminado pela equipa escocesa há dois anos, na mesma prova, pelo que desejou «duas noites à Braga» para chegar às meias-finais.

«Perspetiva-se um jogo de muita emoção em que nós só fazendo duas noites ‘à Braga’, no nosso melhor individual e coletivamente, com os nossos adeptos a vibrarem com a equipa, tal como aconteceu com o Sheriff e com o Mónaco, nos dois jogos, seremos capazes de discutir a eliminatória e, já que chegámos aqui, seguirmos em frente», acrescentou.

O Sporting de Braga já está no Algarve a preparar o jogo com o Portimonense, da Liga, agendado para domingo.