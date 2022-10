O médio do Sp. Braga, Castro, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota frente ao Union Berlim (1-0), em jogo da Liga Europa:

«Foi uma exibição muito sólida, a equipa esteve sempre muito concentrada. Reagimos com personalidade, as melhores oportunidades são nossas. O penálti é triste. A partir daí eles fecharam-se, tiveram mérito, mas temos de olhar para o que fizemos. A partir deste momento concentrar já no Gil Vicente e a seguir no Malmo.

Eles depois começaram a demorar a fazer tudo. Mesmo depois do golo, tivemos duas oportunidades. Não é fácil vir aqui e fazer o que fizemos. Sofrer aquele golo é muito duro para nós.

Agora é ganhar o nosso jogo com o Malmo e esperar.»