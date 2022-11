Com oito golos e quatro assistências em 17 jogos, Vitinha tem estado em destaque na equipa do Sp. Braga. O avançado é mesmo o melhor marcador da Liga Europa, com quatro tentos, e assume que não esperava um início de época tão positivo, embora coloque o foco nos objetivos coletivos.

«Não esperava um início de época tão bom em termos pessoais», afirmou, na antevisão do jogo com o Malmö, da Liga Europa.

«O mais importante não é isso, mas sim ajudar a equipa a seguir em frente na competição. Depois, logo se vê», acrescentou o jogador, que integra a pré-convocatória de Portugal para o Mundial2022.

Relativamente às contas do grupo, no qual o Sp. Braga tem de vencer e esperar que o Union Berlin não faça o mesmo diante do Saint-Gilloise, Vitinha garantiu que «não houve excesso de confiança» após duas vitórias a abrir.

«Não estivemos ao nosso nível em alguns momentos e isso colocou-nos nesta situação. Agora, o objetivo é conquistar os três pontos e esperar que possamos continuar na Liga Europa», concluiu.