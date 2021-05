Andraz Sporar foi multado pelo Sp. Braga pelo comentário numa publicação de Feddal, ex-companheiro de equipa no Sporting. Na véspera da receção ao Paços de Ferreira, Carlos Carvalhal referiu apenas que o esloveno «feriu o regulamento interno» do clube.



«Houve uma situação que feriu o regulamento interno e o clube agiu em conformidade. A situação ficou resolvida, não faço mais comentários sobre isso», referiu, em conferência de imprensa.



Em relação ao jogo da 31.ª jornada da Liga, o técnico dos bracarenses deixou elogios ao Paços de Ferreira.



«Mais um jogo difícil contra uma equipa boa e bem orientada. O Sp. Braga vai entrar para vencer, não estamos satisfeitos com os resultados dos últimos jogos e queremos voltar às vitórias. Com todo o respeito pelo Paços, vamos lutar do primeiro ao último segundo pelos três pontos», salientou.



Carvalhal refletiu ainda sobre a falta de golos dos minhotos. «Ouvi que o Sp. Braga é a equipa que tem mais golos distribuídos pelos jogadores. Por um lado, é bom; por outro, o normal seria que dois jogadores tivessem cada um pelo menos 12 ou 13 golos marcados. A responsabilidade é minha, eu é que tenho de encontrar soluções. A equipa tem tido uma dinâmica boa e chegado bastantes vezes a zonas de finalização, e agora temos que arranjar soluções e alternativas para se fazerem golos. Os avançados têm responsabilidade, assim como os médios e os outros jogadores, mas é verdade que quatro ou cinco jogadores não estiveram no seu melhor. É normal que isso aconteça porque entre janeiro e fevereiro foram sujeitos a uma sobrecarga de jogos. Não são máquinas e, naturalmente, não estiveram ao seu nível, mas podem superar isso rapidamente. As coisas podem mudar num segundo, bastando para isso muitas vezes uma conversa», respondeu.



O Sp. Braga está praticamente arredado do terceiro lugar, o objetivo apontado pelo presidente António Salvador no anúncio da recandidatura à presidência do clube.



«Prefiro responder a essa questão no fim da época. Já estivemos envolvidos em quatro competições, agora estamos em duas. Falar a meio do caminho é falar a meio do caminho. No final veremos o que poderemos atingir, nesta altura estamos entre um nível bom e um nível excelente», concluiu.