Wilson Eduardo não foi opção nos úlimos dois jogos do Sp. Braga (Benfica e Rangers) e Rúben Amorim assumiu que a ausência do internacional angolano se deveu ao facto de estar a poucos meses de terminar a ligação ao emblema minhoto.

«O Wilson Eduardo é um excelente profissional, mas há que ser honesto: ele está em final de contrato. Esta é uma opção do treinador, tenho de pensar a longo prazo e fazer uma gestão do plantel. Quando há uma gestão e uma escolha, todos os fatores contam e eu fui muito claro com ele. Mas ele está preparado para jogar e não me admiraria nada que voltasse a jogar pelo Sp. Braga esta época», disse o treinador na antevisão ao jogo com o V. Setúbal para a Liga, não sendo claro relativamente à possível continuidade do jogador nos arsenalistas na próxima época.

«Não digo isso. Neste momento, ele está em final de contrato e tenho que fazer uma gestão do grupo. Mas o Wilson Eduardo faz parte do plantel e quanto tiver que jogar, vai jogar», limitou-se a dizer.

Para o jogo com os sadinos, Rúben Amorim tem várias baixas, sobretudo na defesa: Esgaio, Raul Silva e Palhinha cumprem castigo, enquanto Wallace e Tormena estão lesionados.

Apesar disso, o treinador do Sp. Braga garantiu que o sistema tático, de três centrais, não será alterado. «É óbvio que não vamos mudar. Temos trabalhado assim e ainda ontem [na sexta-feira] saíamos do avião e já estamos a preparar o jogo de amanhã [domingo]. Não tivemos tempo para preparar em campo com muita qualidade, foi mais vídeo. No último jogo, tivemos um lateral direito a fazer de terceiro central, vamos arranjar uma solução e vão estar 11 jogadores do Sp. Braga preparados», apontou.

Amorim voltou a mencionar o duelo com o Rangers, jogo no qual o Sp. Braga averbou o primeiro desaire sob o comando de Rúben Amorim. «Não concordo nada com isso [n.d.r.: que a equipa tenha relaxado após estar a vencer por 2-0]. O que aconteceu foi futebol, estivemos sempre por cima do jogo e não há muito para pensar, temos de observar o que fizemos de bem e de mal», disse, referindo-se depois ao adversário deste domingo.

«Espero um V. Setúbal bem agressivo na sua organização ofensiva e na reação à perda de bola. Com o novo treinador [Julio Velazquéz] têm muitas nuances, como laterais a jogar a médios centro, extremos bem abertos, é uma equipa com muita inteligência tática. Vem jogar muito livre a Braga e se conseguir pontos é sempre bom. Nós também vamos ser muito agressivos e procurar a vitória desde o apito inicial», indicou.