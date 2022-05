O Sp. Braga apresentou uma proposta de renovação a Carlos Carvalhal.

A notícia foi avançada pelo semanário Novo e confirmada pelo Maisfutebol. Trata-se de uma proposta superior a um ano de contrato e que passa a decisão sobre o futuro para as mãos do treinador.

O clube chegou a equacionar as vantagens de uma mudança no comando técnico da equipa principal, mas acabou por entender que era mais benéfico para todos continuar o trabalho desenvolvido por Carlos Carvalhal.

Nesta altura ainda não é conhecida uma resposta do treinador, que é pretendido por vários clubes no estrangeiro e pode optar por voltar a emigrar. Está marcada uma reunião entre as partes, de resto, para depois do fim do campeonato.