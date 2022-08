O avançado espanhol Mario González vai jogar até ao final desta temporada no OH Leuven, da Bélgica, por empréstimo do Sporting de Braga.

Segundo apurou o Maisfutebol, o empréstimo do jogador de 26 anos ao clube belga rende aos bracarenses, no imediato, 250 mil euros. O OH Leuven fica com uma cláusula de compra não obrigatória de 2,75 milhões de euros.

Mario González chegou ao Minho na temporada passada proveniente do Villarreal, depois de uma época emprestado ao Tondela.