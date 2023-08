A Liga Portugal anunciou o adiamento do Moreirense-Sp. Braga, relativo à terceira jornada do campeonato, de forma a permitir à equipa bracarense preparar da melhor forma o play-off de acesso à Liga dos Campeões, frente ao Panathinaikos.

Inicialmente, o jogo em Moreira de Cónegos estava agendado para dia 26 de agosto, mas foi remarcado para 9 de setembro, aproveitando a paragem nas competições de clubes para o regresso do futebol de seleções.

Recorde-se que o Sp. Braga joga com o Panathinaikos a 23 de agosto, em casa, e a 29 de agosto, na Grécia, ficando desta forma livre do jogo que tinha pelo meio, a 26 de agosto, para a Liga.

«Esta alteração vai de encontro ao objetivo, há muito preconizado pela Liga Portugal, de proteger as equipas que disputem as competições europeias, defendendo dessa forma os interesses de Portugal relacionados com o Ranking da UEFA», justifica a Liga Portugal.