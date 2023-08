O Panathinaikos será o adversário do Sp. Braga no play-off da Liga dos Campeões, ao eliminar o Marselha nos penáltis, depois de um empate a um golo na segunda mão, em França.

A equipa grega tinha vencido em casa, por 1-0, mas o Marselha chegou a dar a volta à eliminatória com dois golos de Pierre-Emerick Aubameyang (2 e 45+1m).

O avançado gabonês foi rendido por Vitinha ao minuto 80, e já em período de compensação o Panathinaikos beneficiou de um penálti para empatar a eliminatória, através de Ioannidis (90+9m).

Vitinha ainda festejou um golo no prolongamento, mas foi anulado por posição irregular de Sarr, após recurso ao VAR.

Guendouzi, que tinha cometido a falta que deu o empate na eliminatória ao Panathinaikos (mão na bola) acabou por falhar o primeiro penálti do Marselha no desempate, e nem a conversão de Vitinha conseguiu reverter a situação: o Panathinaikos venceu por 5-3 e vai defrontar o Sp. Braga no play-off da Champions.