Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV após a vitória fora sobre o Backa Topola por 4-1:

«Satisfeito porque conseguimos o objetivo. A entrada forte que tínhamos prometido fez com que tirássemos qualquer tipo de reação do adversário não só no jogo como também na eliminatória. Foi importante esta atitude competitiva que demonstrámos desde cedo. Depois, houve um abaixar da intensidade do jogo, normal para as nossas expectativas, que eram ganhar o jogo e ultrapassar este adversário.»

[Mexeu na equipa cedo. Gestão?]

«Mais do que gestão, é importante dar ritmo e pôr jogadores com menos tempo de jogo a competir. Que possam ter minutos e ser opções ainda mais válidas com a condição mais próxima da dos colegas.»

[Exibição foi resposta clara dos jogadores após a derrota caseira com o Famalicão?]

«Eu tinha dito que precisávamos de ter um jogo de caráter. Demonstrámos um caráter muito forte, não só no compromisso de ganhar e ultrapassar este adversário. A dor aliviou apenas, porque temos de ganhar em Chaves para ganhar três pontos no campeonato e fazermos o caminho que queremos.»