Teve de tudo este Portimonense-Braga: golos, uma reviravolta no marcador, dois penáltis, expulsões e muita incerteza. No final, com nove em campo, venceram os bracarenses, mas, para trás, há muito para contar.

Os comandados de Artur Jorge entraram em campo aguerridos, em busca do golo, mas, pela frente, encontraram, ao longo de toda a primeira parte, uma muralha japonesa.

Depois do primeiro sinal, deixado por um remate em arco, ao minuto seis, de Iuri Medeiros, Nakamura começou a entrar em ação.

Aos 13, Borja cruzou atrasado para Ricardo Horta que, à entrada da área, rematou para defesa do guarda-redes do Portimonense.

Sete minutos depois, novamente Nakamura. Iuri Medeiros – um dos melhores dos bracarenses – fez um grande cruzamento, Tormena cabeceou ao segundo poste, mas Nakamura defendeu. Recarga de Ricardo Horta e, claro está, nova defesa do japonês.

Na primeira meia hora só deu Braga. Literalmente.

Daí para a frente, a partida ficou mais equilibrada, mas, o que aconteceu ao minuto 40, não era, de todo, o mais expectável. Contra a corrente do jogo, o Portimonense adiantou-se no marcador. Após cruzamento da direita, Ouattara cabeceou para uma primeira defesa de Matheus. A bola ficou ali à mercê de uma recarga e o próprio Ouattara encarregou-se de atirar para o fundo das redes.

Quem diria que chegaríamos ao intervalo com o Portimonense na frente?

Para a segunda parte, Artur Jorge tirou Castro e fez entrar Uros Racic, médio sérvio que foi chamado ao Mundial. Os papéis inverteram-se no segundo tempo. Quem entrou melhor? O Portimonense. Quem esteve mais perto do golo? O Portimonense. Quem marcou? O Braga.

Tal como aconteceu no primeiro tempo, o golo surgiu contra a corrente do jogo. Ao minuto 65, Tiago Martins assinalou penálti por mão na bola de Diaby, naquela que foi a primeira aproximação à baliza feita pelo Braga.

Chamado a converter, Iuri Medeiros não falhou: Nakamura ainda acertou no lado, mas o extremo português colocou a bola junto ao poste, sem hipóteses para o guarda-redes.

Já com nomes como Vitinha em campo, Artur Jorge apostou tudo na vitória. E o golo acabou por surgir ao minuto 83. Al-Musrati faz o primeiro remate, dentro da área, e Vitinha, à boca da baliza, só teve de encostar. Um lance que, diga-se, motivou muitos protestos da parte dos algarvios, por uma alegada falta sobre Ricardo Matos.

Os minutos finais foram eletrizantes e repletos de emoção.

Já ao oitavo minuto dos dez de descontos, Tiago Martins assinalou um penálti a favor do Portimonense, depois de estar muito a consultar o vídeoárbitro. Paulo Oliveira, quem faz a falta, foi expulso e Tormena também viu o vermelho por protestos

Era a oportunidade de ouro para o Portimonense chegar ao empate, mas Paulo Estrela atirou para as nuvens.

As imagens dos jogadores do Braga em festa, depois do falhanço, eram sintomáticas: os bracarenses conquistaram três sofridos pontos, antes da paragem para o Mundial, e seguraram o 3º lugar.