O Sp. Braga venceu o Portimonense, em Portimão, por 2-1, e isolou-se no quarto lugar da Liga, agora com mais três pontos do que o Gil Vicente.

Francisco Moura abriu o marcador aos cinco minutos, Yan Couto fez o 2-0 com um golaço aos 22 minutos e David Carmo fez o resultado final ao marcar na própria baliza aos 63 minutos.