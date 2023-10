Declarações de Ricardo Horta, à Eleven Sports, após a vitória do Sp. Braga (3-2), na Alemanha, frente ao Union Berlim, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Foi uma vitória muito importante para nós. Queríamos muito ganhar este jogo. Sabemos que são jogos de grande qualidade, de muita entrega, sofremos dois golos por falhas de concentração que não podem acontecer nesta competição. Ao intervalo falámos, sabíamos que podíamos virar o jogo e foi isso que fizemos, com muita crença. Perdemos o primeiro jogo no final, agora ganhámos a acabar e é este o espírito que temos de ter nesta competição.»

«Apesar de estarmos a perder 2-1 ao intervalo, tínhamos o sentimento de que podíamos sair daqui com a vitória. Pelas estatísticas estávamos melhor em quase tudo. A mensagem era de que podíamos virar o resultado, seguindo o plano. Foi o que aconteceu. Estamos todos de parabéns. É uma grande vitória para o Sp. Braga.»