O Sp. Braga fechou a contratação de Seydou Sano, central de 18 anos, que está nesta altura a representar a seleção do Senegal no Mundial Sub-20.

Seydou Sano vai assinar por três anos e começar por representar a equipa B, ele que chega do US Gorée e é habitual titular absoluta na seleção senegalesa: jogou todos os minutos na campanha que conduziu a equipa ao título na Liga das Nações Sub-20 e jogou também todos os minutos que o Senegal fez no Mundial Sub-20 que decorre nesta altura na Argentina.