O Sporting de Braga anunciou esta quarta-feira a contratação a título definitivo do defesa-central Sikou Niakaté, que na última temporada este cedido aos minhotos pelo Guingamp.

O jogador de 23 anos assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, ou seja, até 2028.

O Sp. Braga exerceu a opção de compra, no valor de 1,8 milhões de euros. Segundo apurou o Maisfutebol, o central fica com uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões.

Internacional jovem por França, Niakaté cumpriu 34 jogos na primeira época em Braga, além de ter somado três golos e uma assistência.

O central soma ainda passagens por Jugend, Paris Saint-Germaun, Boulogne-Billancourt, Évreux, Valenciennes e Metz.

Recorde-se que, também esta quarta-feira, o Sp. Braga comunicou a contratação do lateral direito Víctor Gómez em definitivo. O médio brasileiro Vítor Carvalho também já está garantido para a próxima temporada.