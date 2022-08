O Sp. Braga estará esta sexta-feira no Pote 1 do sorteio da Liga Europa, que se realiza a partir das 12 horas, de Lisboa. Como cabeça de série do sorteio, a formação bracarense evita alguns dos adversários mais fortes da competição, como são a Roma, de José Mourinho, o Man. United, de Ronaldo, o Arsenal, a Lazio, o Dínamo Kiev ou o Olympiakos.

No entanto, e sobretudo no Pote 2, ainda há equipas de grande valor, como são o PSV, o Monaco ou a Real Sociedad.

Refira-se, por fim, que o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, estará no Pote 3 e poderá também ser adversário do Sp. Braga, tal como acontece com o Betis, de William Carvalho e Rui Silva. Os portugueses podem, alias, esperar um sorteio complicado.