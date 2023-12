O Sp. Braga reafirmou esta quinta-feira o desejo de colaborar com os restantes clubes para «manter os valores que definem o futebol europeu».

Na sequência da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de deliberar que a UEFA e a FIFA não podem proibir a criação de novas competições no futebol europeu, os bracarenses colocam-se ao lado da Associação de Clubes Europeus, a ECA.

«O SC Braga tomou conhecimento do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso da European Super League, que de forma alguma valida ou legitima a chamada Superliga. O SC Braga reafirma o seu compromisso em colaborar, no plano da ECA e ao lado de centenas de outros clubes, para manter os valores que definem o futebol europeu. Essa garantia é neste momento assegurada pela parceria sólida que os clubes, via ECA, mantêm com a UEFA», lê-se, na nota.