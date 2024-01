O Sp. Braga divulgou um vídeo dos bastidores na final da Taça da Liga, frente ao Estoril, na qual acabaram por sair vencedores. Num jogo sem «grandes», o que não faltou foi emoção e energia eletrizante, especialmente no balneário dos minhotos.

Liderados pelas palavras motivadoras de José Fonte, João Moutinho, Matheus ou do capitão Ricardo Horta, o Sp. Braga entrou em campo com a força toda. Os festejos dos jogadores a liderarem a claque, os abraços sentidos e um discurso motivador do presidente António Salvador, são captados pelas câmaras do Sp. Braga.

Um momento caricato é captado quando Tiago Sá, guarda-redes suplente dos minhotos, admite que Pizzi «não marca um penálti no treino», mas que mesmo assim tinha total confiança que conseguiria marcar no jogo.

O «campeão de inverno» conseguiu venceu frente ao Estoril, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, depois de empatar a uma bola no tempo regulamentar.

Veja os bastidores do jogo: