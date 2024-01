O médio internacional jovem italiano Cher Ndour é reforço do Sporting de Braga, por empréstimo do Paris Saint-Germain, anunciou esta segunda-feira o emblema minhoto.

Cher Ndour, de 19 anos, está de volta a Portugal, de onde saiu do Benfica para o PSG no último verão, com contrato válido até 2028.

«Cher Ndour é Gverreiro! O internacional sub-21 italiano, de 19 anos, chega cedido pelo PSG (França) até final da época, não estando contemplada uma cláusula de compra», refere o Sp. Braga, em comunicado.

O jovem jogador já trabalhou com o plantel esta segunda-feira e vai vestir a camisola com o número 10 nos bracarenses.

Na primeira parte da época 2023/24, Cher Ndour fez quatro jogos e um golo pela equipa principal do PSG.

Com formação entre a Atalanta e o Benfica, Cher Ndour tem em Braga a sua segunda passagem por Portugal: esteve ligado ao Benfica, entre os juniores, sub-23, equipa B e equipa principal, de 2020 a 2023. Fez parte das conquistas da UEFA Youth League e da Taça Intercontinental sub-20 em 2022 e tem ainda um título nacional de juniores pelo Benfica, também em 2022, ano em que foi ainda campeão europeu sub-19 de seleções por Itália.

Acabou também por ser campeão nacional pelo Benfica em 2022/23, ao ser lançado para os minutos finais do Benfica-Vitória, a 18 de março de 2023 (vitória por 5-1), no jogo que marcou a sua estreia (e foi mesmo o único jogo) pela equipa principal dos encarnados.