Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações aos jornalistas após a final da Taça de Portugal com o Benfica:

[As ambições do Sp. Braga ser campeão em breve?]

«O controlo das expectativas é muito complicado e tem de ser feito. Há que baixá-las.

Quando eu cheguei ao Sheffield Wednesday, ficámos em sexto lugar e fomos à final do play-off. Só que a diferença entre o sexto lugar e o segundo, que era de subida direta, era de 20 e tal pontos. Era uma diferença enorme. No segundo ano conseguimos o quarto lugar, mas continuámos a uma distância de 20 e tal pontos. No terceiro ano já se exigia que o Sheffield ficasse entre os dois primeiros. Não é assim. Consegue-se atenuar as coisas de uma forma progressiva e com os pé assentes no chão e a ter uma equipa competitiva.

Se o crescimento sustentado vai demorar cinco, sete, oito ou três anos, não sei. O futuro dirá. O que sei é que o Sp. Braga está num bom caminho no sentido de diminuir essas diferenças.

Se não estivessemos em quatro competições o Sp. Braga teria feito no campeonato: não tenho dúvidas nenhumas.»