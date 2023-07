D'Ávila Nascimento, médio brasileiro de 20 anos, é reforço do Sp. Braga, cedido por empréstimo pelo Grémio Anápolis, do Brasil, por uma temporada.

Formado no Vila Nova, do estado da Goiânia, o jogador conta também com uma passagem a nível sénior pelo Cerrado e vai ser integrado no plantel da equipa B, de forma a adaptar-se primeiro ao futebol europeu e a continuar o seu desenvolvimento como jogador.

Em declarações aos meios de comunicação do Sp. Braga, D'Ávila demonstrou entusiasmo perante o novo desafio, prometendo empenho e dedicação total. O médio destacou ainda o passe, a marcação e a leitura de jogo como principais características.

«Estou muito feliz e bastante entusiasmado por estar no Sp. Braga. Jogar na Europa era um sonho que tinha desde criança e que agora se realiza. É um momento em que passa o filme da minha vida pela cabeça e sinto que chegou a hora de viver o meu sonho», declarou D'Ávila.