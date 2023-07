O Sp. Braga chegou a acordo com o FK Ural para a transferência a título definitivo de Guilherme Schettine.

O avançado brasileiro termina a ligação contratual com o Sp. Braga, após três épocas vinculado ao clube, e ruma ao à primeira divisão da Rússia.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Sp. Braga encaixa no imediato 400 mil euros com a transferência do jogador de 27 anos, aos quais se acrescem mais 150 mil euros em potenciais bónus por objetivos. O Sp. Braga terá ainda direito a 20 por cento de uma futura transferência.

Schettine foi contratado em 2020/21 ao Santa Clara, porém, não se impôs na Pedreira. Nas últimas duas épocas e meia, o brasileiro esteve emprestado a Almeria, Vizela e Grasshoppers.