Vitinha é o nome maior da deslocação do Sp. Braga à Bélgica, no duelo frente ao St. Gilloise, a contar para a Liga Europa.

Titular ao lado de Abel Ruiz no ataque bracarense, o jovem avançado fez um hat-trick na primeira parte do encontro.

Vitinha abriu o marcador ao minuto 15, num remate forte da meia-direita – o guarda-redes adversário fica mal na fotografia –, e bisou depois aos 36 minutos, de cabeça, após um cruzamento de Sequeira.

Não satisfeito, o jogador de 22 anos chegou ao terceiro golo pouco depois, a quatro minutos do intervalo, com uma finalização de grande classe. De resto, foi um hat-trick perfeito: um golo com o pé direito, outro com a cabeça e este último com o esquerdo.

Segundo o Playmakerstats, Vitinha é o quarto futebolista do Sp. Braga a fazer um hat-trick nas competições europeias, depois de Chico Gordo, Meyong e Lima.

