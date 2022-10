Durante o encontro na Bélgica, diante do Union Saint-Gilloise, a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, os adeptos do Sporting de Braga exibiram uma tarja em tom de protesto contra a entrada da Qatar Sports Investments na SAD minhota.

«Esclavagistas qataris não são bem-vindos», lia-se na faixa exibida na bancada atrás da baliza de Matheus, por volta do quarto de hora de jogo. Por esta altura, os adeptos bracarenses atiraram ainda várias tochas para o relvado, obrigando à interrupção da partida durante alguns segundos.

Recorde-se que, na segunda-feira, o Sp. Braga informou o mercado de que recebeu uma comunicação da Qatar Sports Investment, dona do Paris Saint-Germain, sobre a aquisição daquele grupo de mais de 20 por cento da SAD minhota. A QSI comprou os 21,67 por cento que eram detidos pela Olivedesportos.

Banderole de contestation des supporters de #Braga à l’égard de la prise de participation mineure de Qatar Sports investments dans leur club:

« Qataris slavers are not welcome »#usgbsc pic.twitter.com/W23IvDS3Hy