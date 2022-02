Está ao rubro a disputa pelas quatro vagas de acesso à fase de subida à II Liga na série A da Liga 3. Este domingo, as equipas B de Sporting de Braga e V. Guimarães e o Lusitânia de Lourosa venceram os respetivos jogos ante Anadia, Canelas 2010 e Pevidém, no fecho da 20.ª e antepenúltima jornada da primeira fase, colocando tudo praticamente colado na primeira metade da classificação.

Do primeiro classificado, a UD Oliveirense, até ao sexto, há apenas um ponto de diferença, estando o líder com 34 pontos, logo seguido de cinco equipas com 33 pontos, sendo que a AD Sanjoanense ainda tem legítimas aspirações por um dos quatro primeiros lugares, pois tem 31 pontos, no sétimo lugar.

Na terça-feira, há um AD Fafe-Felgueiras 1932, de acerto de calendário, da 15.ª jornada, que vai ajustar por completo as contas das primeiras 20 jornadas e que pode valer mesmo a liderança isolada aos felgueirenses.

Ainda este domingo, na série B, a 20.ª jornada fechou com o triunfo do V. Setúbal ante o Oriental Dragon, por 2-0. Os sadinos isolam-se no quarto lugar e estão dentro da luta pela ida à fase de subida. Recorde-se que União de Leiria e Torreense já estão apurados.

SÉRIE A – 20.ª JORNADA:

UD Oliveirense-Felgueiras 1932, 2-1 (6.ª feira)

Montalegre-AD Fafe, 1-2 (sábado)

AD Sanjoanense-São João de Ver, 3-2 (sábado)

Lusitânia de Lourosa-Pevidém, 1-0

Anadia-Sp. Braga B, 1-2

V. Guimarães B-Canelas 2010, 1-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: UD Oliveirense, 34 pontos

2.º: Canelas 2010, 33

3.º: Sp. Braga B, 33

4.º. V. Guimarães B, 33

5.º: Lusitânia de Lourosa, 33

6.º: Felgueiras 1932, 33 (menos um jogo)

7.º: AD Sanjoanense, 31

8.º: Anadia, 26

9.º: São João de Ver, 25

10.º: AD Fafe, 23 (menos um jogo)

11.º: Montalegre, 18

12.º: Pevidém, 7

SÉRIE B – 20.ª JORNADA:

U. Santarém-U. Leiria, 0-0 (6.ª feira)

Real SC-Amora, 1-2 (sábado)

Sporting B-Oliveira do Hospital, 3-0 (sábado)

Caldas-Alverca, 1-0 (sábado)

Torreense-Cova da Piedade, 2-1 (sábado)

V. Setúbal-Oriental Dragon, 2-0

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: U. Leiria, 42 pontos (menos um jogo)

2.º: Torreense, 41

3.º: Alverca, 35 (menos um jogo)

4.º: V. Setúbal, 33

5.º: Amora, 30

6.º: Real SC, 27

7.º: Caldas, 26 (menos um jogo)

8.º: Sporting B, 22

9.º: Cova da Piedade, 20

10.º: U. Santarém, 17

11.º: Oriental Dragon, 16 (menos um jogo)

12.º: Oliveira do Hospital, 16