O Sp. Braga empatou em casa com o V. Guimarães por 1-1, no dérbi do Minho. Vítor Carvalho abriu o marcador aos 53 minutos, mas João Mendes empatou o dérbi aos 90+8 minutos com um golaço enorme.

Veja a ficha de jogo e o relato ao minuto

Antes disso, a equipa de Artur Jorge já tinha aberto o marcador aos 5 minutos, mas o golo de Zalazar foi anulado por fora de jogo de Ricardo Horta.