Um golaço de Danny Loader [na foto], aos 90m, valeu ao FC Porto B o primeiro triunfo desta época na II Liga, por 2-1, diante do Sp. Covilhã.

Os dragões venceram por 2-1 na serra e com direito a reviravolta.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 11m, por Diogo Almeida, mas Bernardo Folha (filho do técnico portista António Folha) empatou aos 28 minutos.

Já ao cair do pano, o avançado inglês Danny Loader sentenciou o resultado final com um pontapé acrobático, garantindo o triunfo aos dragões.

Com este resultado, a equipa B do FC Porto soma 5 pontos em quatro jornadas e está no 11.º lugar. O Sp. Covilhã tem mais dois pontos e é 4.º classificado.