O treinador do Spartak Moscovo, Rui Vitória, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-0), na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões:

[Precisa de reforços] «Seria muito mais fácil chegar aqui e pedir o Manel, o Joaquim e o António. Mas a forma de estar de um clube desta dimensão não é publicamente. As pessoas sabem quais são as minhas ideias para a equipa. Temos uma janela de 20 dias para pensarmos numa forma mais cautelosa nas melhores soluções para os nossos objetivos. Eu falo internamente, agora temos mais dificuldade com as demissões que houve [diretor desportivo].

Primeiro temos de entender que jogar na Champions não é fácil. Se fosse fácil, o Spartak já tinha estado mais vezes, assim como as equipas russas. O ambiente na equipa é de quem perde um jogo e está triste, mas ao mesmo tempo de quem tem a noção de que está a trabalhar bem e que tem qualidade para voltar a vencer.»