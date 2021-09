O Spartak de Moscovo, eliminado pelo Benfica na 3.ª pré-eliminatória da Champions, entrou com o pé esquerdo na fase de grupos da Liga Europa. Esta quarta-feira, a equipa de Rui Vitória perdeu em casa com o Legia Varsóvia (0-1).



No encontro referente à 1.ª jornada do Grupo C, o médio português Josué foi titular na equipa polaca, sendo substituído pelo compatriota Rafael Lopes ao minuto 90+3.



André Martins e Yuri Ribeiro, por seu turno, foram suplentes não utilizados do Legia.



Lirim Kastrati, que entrou em campo ao minuto 59, marcou o único golo do encontro ao minuto 90+1.