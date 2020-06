O Sporting está muito perto de garantir a contratação do treinador para orientar a equipa B na próxima época: Filipe Celikkaya é o homem desejado e tem o entendimento com a SAD leonina bem encaminhado.

Depois do Shakhtar garantir o título de campeão da Ucrânia, o que aconteceu este sábado, Filipe Celikkaya está agora a tratar da desvinculação com o clube originário de Donetsk, de forma a tornar-se um técnico livre.

Depois disso acontecer, o treinador poderá enfim assinar pelo Sporting e voltar a trabalhar com Ruben Amorim, que conhece dos tempos em que jogaram juntos nas camadas jovens do Belenenses. Mais tarde, Celikkaya trabalhou como treinador principal nos iniciados do Benfica (orientou Renato Sanches, Ruben Dias, Guga Rodrigues ou Diogo Gonçalves) e como adjunto de Tiago Fernandes nos juniores do Sporting.

Nas últimas três temporadas foi adjunto de Luís Castro no Desp. Chaves, no V. Guimarães e no Shakhtar Donetsk, preparando-se para voltar a emancipar-se como treinador principal.