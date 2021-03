Um longo clavário que chega ao fim. Mais de um ano depois de se ter lesionado de forma grave, o avançado brasileiro do Sporting Luiz Phellype está de regresso à competição.

Foram 401 minutos fora dos relvados para o jogador de 28 anos, que nesta quarta-feira é titular no jogo da equipa B do Sporting, frente ao Montijo, no Campeonato de Portugal.